Amerikaanse rapper Mystikal opnieuw aangeklaagd voor verkrachting

Mystikal, bekend van de hits Shake Ya Ass en Danger (Been So Long), wordt er onder meer van beschuldigd dat hij een vrouw heeft verkracht en heeft geprobeerd haar te wurgen. Ook zou hij illegale drugs hebben gekocht. De rapper werd in juli opgepakt.

De agenten die zijn huis doorzochten troffen bewijs aan „dat het verhaal van het slachtoffer over de verkrachting bevestigt, samen met een verscheidenheid aan illegale verdovende middelen”, laat een woordvoerder van de officier van justitie weten in een verklaring.

Slachtoffer

De advocaat van Mystikal zegt dat de rapper onschuldig is. Volgens hem is de artiest juist het „slachtoffer” omdat zij hem bleef lastigvallen en hij een contactverbod had.

De rapper werd in 2017 ook aangeklaagd voor verkrachting. Die zaak lieten de aanklagers uiteindelijk vallen vanwege een gebrek aan bewijs. In 2003 bekende Mystikal schuld in een verkrachtingszaak en zat hij zes jaar in de gevangenis.