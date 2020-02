Davina Michelle maakt officiële song voor Grand Prix van Zandvoort

„Beat Me gaat over hoe je met hard werken eindeloze doelen kan bereiken”, zei Davina over de single.

Het thema racen heeft ze gebruikt als een metafoor. „Het gaat over de kracht van de Formule 1. Over het feit dat we als heel klein landje door de schouders eronder te zetten zo’n groot internationaal evenement kunnen hosten.”

De Grote Prijs van Nederland vindt van 1 tot en met 3 mei plaats op het circuit van Zandvoort.