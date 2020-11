JIM BAKKUM: ’Mijn gezin is mijn ALLES’

Jim Bakkum ziet zijn veelzijdigheid niet per se als een nadeel. ,,Alleen maar acteren zou ik saai vinden.’’ Ⓒ ANP/HH

Ondanks alle coronaperikelen van de laatste maanden was 2020 voor JIM BAKKUM drukker dan ooit. Volgende maand is hij op het witte doek te zien in het vervolg op Zwaar Verliefd, alweer zijn derde bioscoopfilm van dit jaar. Tijd voor zijn gezin was er gelukkig nog genoeg. ,,Ik vind het belangrijk om veel tijd te besteden aan mijn kinderen en mijn vrouw BETTINA als ik een lange tijd op de filmset ben geweest...’’