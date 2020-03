Prinses Maria Teresa (86) sterft aan coronavirus

Prinses Maria Teresa, op 28 juli 1933 geboren, was de op een na oudste zus van wijlen prins Carlos Hugo, de ex-echtgenoot van prinses Irene. Zij speelde een belangrijke rol in de carlistische beweging, waarin ze streed voor een rechtvaardiger Spanje. Daarvoor kreeg ze ook in Spanje erkenning en werd ze nog vaak gevraagd om te komen spreken of om haar levensverhaal te vertellen.

Maria Teresa, afkomstig uit een gezin met vier meisjes en twee jongens, was een vaste waarde bij de jaarlijkse terugkeer van eerst haar broer en na daarna van haar neef Carlos naar de Italiaanse hertogdommen Parma en Piacenza.