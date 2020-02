René van der Gijp slachtoffer woninginbraak

„Ik reed vrijdagavond terug naar Dordrecht en toen belde mijn vriendin op, helemaal overstuur, en die zei: ’Er is ingebroken, ik ga de politie bellen’”, vertelt Van der Gijp maandag in het programma Veronica Inside. Toen hij thuiskwam, bleek er inderdaad ingebroken te zijn.

Het gaat om een aantal horloges en zonnebrillen. Gelukkig zijn er weinig waardevolle spullen te vinden in het huis van de Veronica Inside-ster: „Je kan bij mij beter niet inbreken, want bij mij valt niet veel te halen.”

Televizier-Ring

Even was Van der Gijp bang dat zijn Gouden Televizier-Ring was gestolen. De ring bleek inderdaad verdwenen, maar die vond hij later op wonderbaarlijke wijze terug. „Ik ging naar bed, had een paar whiskey’s op. Ik loop en godver; sta ik ergens op. Wat denk je? Op die Gouden Televizier-Ring!”