Ex wil 9 ton alimentatie van Terrence Howard

TMZ citeert uit rechtbankstukken waarin Michelle beweert al 820.000 dollar te hebben uitgegeven aan juridische kosten om haar ex te laten betalen. Ze wil nu ook deze advocatenkosten op haar ex verhalen. Volgens Michelle heeft Terrence de afgelopen vijf jaar ruim 9,7 miljoen dollar verdiend met Empire, maar heeft hij zijn fortuin 'verstopt', zodat zij niet aan zijn geld kan komen.

In september moet een rechter bepalen hoeveel geld Terrence Howard aan zijn ex verschuldigd is. Michelle is de tweede vrouw van Terrence Howard.