Taylor Swift biedt platenzaak in Nashville financiële hulp

„We waren erg verrast, om niet te zeggen verbaasd”, reageert een van de eigenaren van Grimey’s New & Preloved Music tegenover Rolling Stone. „We wisten niet eens dat Taylor van ons bestaan afwist.” Doyle Davis zegt erg blij te zijn met de hulp van de zangeres. „Na de tornado’s hielp ze Nashville al en nu steekt ze een hand uit naar een kleine platenzaak.”

Overigens is het niet zo vreemd dat Swift juist Grimey’s New & Preloved Music helpt. De platenzaak is zeer geliefd in Nashville en heeft een reputatie hoog te houden. In 2018 werd de winkel door Rolling Stone opgenomen in een lijst van de tien beste platenzaken van Amerika.