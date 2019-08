Angela Bassett eet broccolitaart op verjaardag

Op Instagram plaatste Angela een foto van haar broccolimaaltijd, waar dan wel weer een verjaardagskaarsje in brandde. „Annie Mae eet misschien taart, maar ik niet”, schreef ze daarbij, vermoedelijk verwijzend naar haar nieuwe film Gunpowder Milkshake, waarin ze een personage speelt dat zo heet. „Maar hey, ik vier wel mijn verjaardagsfeestje. Kom maar door met de broccolitaart!”

De actrice werd door veel collega’s en fans gefeliciteerd met haar verjaardag. Veel volgers grapten daarbij over de broccoli. Yvette Nicole Brown vroeg in de comments: „Is dat het geheim, broccoli? Want hoe jij ook eeuwig jong blijft, dat wil ik ook!”