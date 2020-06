Joris Linssen: we hebben mazzel gehad met Hello Goodbye

Vanaf dinsdag 21 juli is Linssen terug met een nieuwe reeks van het populaire programma. „Het is een prachtige reeks vol opmerkelijke levensverhalen en telkens een heerlijke omhelzing aan het eind: dat gevoel waar we allemaal zo naar snakken”, aldus de presentator.

In Hello Goodbye spreekt Linssen spontaan mensen aan op Schiphol die iemand wegbrengen of ophalen. De gesprekken leiden vaak tot ontroerende en verrassende verhalen over familie, liefde en vriendschap.