Songfestivalnederlaag Mia & Dion gezien door ruim twee miljoen kijkers

Dankzij deze score is de avondvullende registratie van het liedjesfestijn met afstand het best bekeken programma van de dag. Ook de voorbeschouwing in de aanloop naar de start van de liveshow was nog eens goed voor 1,21 miljoen kijkers.

Vorig jaar stond zangeres S10 ook in de eerste halve finale van het Songfestival. Zij trok gemiddeld 2,37 miljoen muziekliefhebbers naar de buis en wist zich wél te plaatsen voor de grote finale waar ze uiteindelijk elfde werd.