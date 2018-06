Sara Gilbert eens met annuleren Roseanne

„Veel mensen zijn hierdoor beschadigd”, zei Sara Gilbert, die dochter Darlene speelde en de drijvende kracht was achter de reboot van de comedyserie „Ik kan zeggen dat we trots waren op de serie die we maakten. De serie is altijd gegaan over diversiteit en liefde en inclusiviteit. Het is triest dat het zo moest eindigen. Ik ben verdrietig voor de mensen die hun baan hierdoor zijn kwijtgeraakt, maar ik steun de beslissing die ABC heeft gemaakt.”

Hoofdrolspeelster Roseanne Barr raakte vorige week in opspraak na een racistische tweet over Valerie Jarrett. Roseanne dreef de spot met de afro-Amerikaanse achtergrond en de religie van de voormalig adviseur van oud-president Barack Obama. ABC trok daarop de stekker uit de comedyserie. „Roseanne’s Twitter-verklaring is afschuwelijk, weerzinwekkend en in strijd met onze waarden, en we hebben besloten om haar show te annuleren”, reageerde ABC.