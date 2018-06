Isa Hoes en Medina Schuurman vloggen over overgang

Eerder verschenen onder de naam I’M de boeken Te Lijf, de kunst van het mooi ouder worden en het I’M Lijfboek. In juni staan ze twee keer in het Beatrixtheater in Utrecht met de theatershow Te Lijf.

Isa: „Wij zijn 50 en 48 jaar oud en zitten middenin de overgang. We hebben inmiddels een enorme dosis levenservaring en proberen dagelijks de zin en onzin in het leven te scheiden. We hebben door onze zoektochten veel relevante informatie verzameld. Dit willen we niet voor onszelf houden. Zo hebben we voor de 40+ vrouw al twee boeken geschreven. Maar we zijn nog lang niet uitgedeeld.”

„I’M zegt waar het op staat, doorbreekt taboes en geeft een reality check. We beseffen dat de overgang soms een rocky road is, maar samen kunnen we er een prachtige tweede helft van maken”, zegt Medina. De initiatiefnemers en oprichters van I’M leerden elkaar in 2001 kennen op de set van de televisieserie Rozengeur & Wodka Lime.