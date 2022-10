Filmploeg The Crown ter plaatse bij brug waar Diana omkwam

Prinses Diana Ⓒ Getty Images

Voor het zesde en laatste seizoen van de Netflix-serie The Crown is donderdag een filmploeg ter plaatse geweest bij de Pont de l'Alma in Parijs, de plek waar prinses Diana in 1997 om het leven kwam.