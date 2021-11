Irma Sluis: ’Ik word elke dag wel een keer aangesproken’

„Het is nog steeds raar. Ik vergeet het ook vaak”, zegt Sluis over haar plotselinge bekendheid. „Als mensen me aanspreken overvalt het me steeds weer.” Gevraagd naar hoe vaak ze wordt aangesproken, antwoordt de tolk dat dat op dagelijkse basis is. „Ik word elke dag wel een keer aangesproken.”

Sinds haar landelijke bekendheid is Sluis vaak gevraagd om in programma’s te verschijnen, maar ze zei overal nee tegen. „Ik werd erdoor overweldigd. Ik ben tolk en dat wil ik blijven. Ik ga niet in een spelshow zitten of aan een tafel praten. Maar misschien als ik er wat nuttigs mee kan doen, dan wel.”

En dat nuttige heeft ze gevonden. Vanaf zaterdag is Sluis te zien in het nieuwe jeugdprogramma Hands up waarin ze BN’ers leert praten in gebarentaal. „Ik wilde geen presentator zijn en ook geen jurylid en dus hebben we gezocht naar een vorm waar ik me wel in kan vinden. En als ik het dan met mijn bekendheid voor elkaar kan krijgen dat er zo’n programma op de buis komt, dan wil ik daar wel aan meewerken.”