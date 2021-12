Kees Jansma nieuwe voetbalanalist bij Veronica

Presentatrice Hélène Hendriks maakt het nieuws in de show bekend en laat weten dat zij ’heel erg blij’ is met zijn komst. „Het is natuurlijk een kanon in de voetballerij. En hij kan goed met Wim (Kieft, red.) en hij weet heel veel. Maar het belangrijkste van alles: hij vindt het ontzettend leuk en is erg enthousiast.”

Kees Jansma is ook haar sidekick in voetbalquiz The Bettle, dat na Veronica Inside wordt uitgezonden.