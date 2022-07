Advocaat Johnny Depp: ’Heel hard werken en een beetje geluk’

„Deze zaak vroeg om het perspectief van een vrouw. En ik was de gelukkige die werd gekozen om die taak uit te voeren”, vertel Vasquez. Wanneer haar wordt gevraagd of ze geluk heeft gehad in deze zaak, moet ze even nadenken. „Ik denk het wel, ja. Ik denk dat het een kwestie was van heel hard werken en een beetje geluk. Het was zeker een combinatie.” Vasquez en Depp werken al zo’n 4,5 jaar samen aan verscheidene rechtszaken van de acteur, vertelt de raadsvrouw. „Dit was een hele persoonlijke zaak. Hij vond het belangrijk om een vrouw in zijn team te hebben”, zegt Vasquez.

De advocaat kreeg tijdens de rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard veel lof voor de manier waarop ze Depp bijstond. Heard werd begin juni veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 15 miljoen dollar. De zaak draaide om een oud opiniestuk voor The Washington Post waarin de actrice schreef over haar ervaringen met huiselijk geweld. Hoewel Depps naam niet werd genoemd, stelde de acteur dat het duidelijk was dat hij in het stuk werd bedoeld en dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden. De jury gaf hem gelijk. Zowel Depp als Heard is in hoger beroep gegaan.