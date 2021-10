Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe film Paul Verhoeven liet lang op zich wachten: ’Ik ging me afvragen of het publiek wel geïnteresseerd zou zijn in zo’n verhaal’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Paul Verhoeven geeft aanwijzingen aan Virginie Efira op de set. Ⓒ PR

Paul Verhoevens nieuwe film was al in 2018 zo goed als klaar, maar toch beleefde Benedetta pas deze zomer in Cannes z’n lang uitgestelde wereldpremière. Volgende week kan Nederland eindelijk kennismaken met het historische drama van de inmiddels 83-jarige regisseur, die hiermee zijn geheel eigen stempel drukte op non-fictie.