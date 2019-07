Nederlandse producer YoungKio scoort record met Old Town Road

YoungKio is dan ook dolblij. „We hebben het record, legendarisch”, twittert hij maandag.

Vorige week evenaarde het liedje het toenmalige record van zestien weken. In 2017 stond Despacito van Luis Fonsi, Daddy Yanke en Justin Bieber, zo lang op de eerste plek. Ook Mariah Carey en Boyz II Men voerden in 1995/96 zestien weken de hitlijst aan met One Sweet Day.