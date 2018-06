Woody Allen: ik zou gezicht MeToo moeten zijn

„Ik werk al vijftig jaar in de filmwereld. Ik heb met honderden actrices gewerkt - grote, beroemde, startende -, en geen van hen heeft ooit iets ongepasts gemeld. Ik heb een geweldige staat van dienst”, aldus Woody Allen volgens CNN.

Allen zei in het interview ook: „Als ze mensen vinden die onschuldige vrouwen en mannen hebben lastiggevallen, dan is het goed dat ze ontmaskerd worden. Maar het stoort me dat ik met hen in verband wordt gebracht. Met mensen die door 20, 50 of 100 vrouwen worden beschuldigd van misbruik. En ik, die door één vrouw is beschuldigd in een voogdijzaak, wat onderzocht is en niet waar is bevonden. En ik word op een hoop gegooid met die mensen.”

Dylan Farrow heeft haar vader meerdere keren beschuldigd van aanranding toen ze zeven was. De zaak is destijds onderzocht door de autoriteiten, die concludeerden dat het misbruik niet had plaatsgevonden. De rechter in de zaak sprak echter uit dat het bewijs de schuld noch de onschuld van Allen bewees.