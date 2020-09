Bezoek prins Andrew aan golfclub Noord-Ierland: meer dan 16.000 euro

In het jaarverslag worden meerdere vliegkosten gemeld die het afgelopen jaar zijn gemaakt. Daaronder vallen ook de ruim 15.000 pond (16.400 euro) voor het bezoekje van de in opspraak geraakte prins Andrew aan een golfclub in Noord-Ierland. Het bijwonen van een rugbywedstrijd in Rome door prinses Anne kostte de familie een ruime 16.000 pond (17.500 euro).

Prins Harry en Meghan vlogen vorig jaar september naar Zuid-Afrika, waarbij Harry ook Botswana, Angola en Malawi aandeed. Die reis kostte zo’n 245.000 pond (268.100 euro). De trip kwam groot in het nieuws omdat de hertog en hertogin van Sussex er hun rechtszaak tegen verschillende tabloids aankondigden.