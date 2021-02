Matilda-actrice Mara Wilson: ’Jonge sterren zijn kapotgemaakt’

Ze was een enorme ster dankzij films als Mrs. Doubtfire en Matilda. Maar Mara Wilson is niet onverdeeld positief over haar jeugd. Na het zien van de documentaire over Britney Spears doet ook zij een boekje open over het moeilijke en verwarrende leven van een jonge beroemdheid. En komt ze in een opiniestuk in The New York Times met een ernstige beschuldiging: „De entertainmentindustrie maakt van jonge meisjes een ster, om ze vervolgens meedogenloos kapot te maken.”