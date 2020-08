Glennis Grace nagelt 13-jarige jongen aan de schandpaal

Een dertienjarige jongen vond het zondagmiddag nodig om Glennis Grace zwaar racistische privéberichten te sturen. De zangeres besloot niet op de scheldkanonnade in te gaan, maar vroeg hem wel of hij klaar was om ’exposed’ te worden.

Hoewel de jongen wellicht had verwacht dat het een loos dreigement was, plaatste Glennis vervolgens een screenshot van het ’gesprek’, waarin ze onder meer wordt uitgemaakt voor ’zwarte piet’, op haar Instagram Stories. Ze deelde daarbij niet alleen de gebruikersnaam van het jongetje, maar ook een aantal foto’s.

„I feel sorry for you! 13 jaar en nu al zo verpest”, schrijft ze bij een screenshot. „Hij schrok toen ik zei dat ik hem ging exposen, maar ik kan dit niet meer over me heen laten gaan. Jonge racist!”