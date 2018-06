’Als we nu niks doen, gaan we naar de kloten’

„De uitzending gaat niet belerend worden en we gaan niet smeken om geld”, benadrukt De Wild. Als mensen zich door de uitzending geroepen voelen om nu ook iets tegen milieuvervuiling te gaan doen, vindt hij dat mooi meegenomen. „Wat ik heb geleerd is dat als de tekst van de plaat mooi is maar de melodie vreselijk is, gaat niemand het oppikken. Met een positieve insteek gaan we proberen de wereld een beetje beter te maken, zonder een hippie te zijn.”

Boodschappen doen met een stoffen tasje gaat de radiomaker dan ook net weer wat te ver. „Je moet niet overdrijven, maar ik denk er wel iedere dag aan. Die Dille en Kamille tasjes waar iedereen mee loopt, daar zit ook een dikke laag inkt op.” Van de plasticvrije winkel in Amsterdam is De Wild ook niet erg onder de indruk. „Hartstikke leuk die initiatieven, maar het is vooral de taak van de overheid om het plastic terug te dringen.”

De Wild in de Middag wordt dinsdag vanuit het voormalige haaienbassin van het Noorderdierenpark in Emmen uitgezonden. Ruud de Wild gaat met een full-face masker, waarin hij kan praten en ademen, presenteren. Voor die dag is zelfs een hele studio onder water gehaald. „Het wordt een volledige uitzending, waarin alles kan. Mensen kunnen live kijken en inbellen.”