Beckhams laten jongste kinderen dopen

De twee oudere Beckham-zoons, Brooklyn van 20 en Romeo van 17, zijn al gedoopt. Volgens David en Victoria is kerst de perfecte tijd om hun jongere broertje en zusje hetzelfde te laten ervaren in een ceremonie in het landgoed van de Beckhams. Beroemdheden zoals Liv Tyler, David Furnish en Elton John zullen te gast zijn. Laatstgenoemde is ook peetvader van Brooklyn en Romeo.

Tijdens de ceremonie willen ze filmregisseur Guy Ritchie peetvader maken van Cruz, en Desperate Housewives-actrice Eva Longoria peetmoeder van Harper, samen met de zus van Victoria.