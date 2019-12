John Travolta en Olivia Newton-John houden Grease-reünie

”Grease is nog altijd het woord”, waarmee John in zijn post op Instagram refereert aan de iconische film. Samen met Olivia kroop de acteur weer in de huid van Danny Zuko en Sandy Olsson voor een speciaal sing-a-long evenement. „Voor het eerst sinds we de film maakten, hebben we de outfits weer aan! Ik ben zo gelukkig!”, liet de actrice weten. Het driedaagse event heet Meet ’N Grease, waar ook de beroemde auto’s uit de iconische film te zien zullen zien.

In 2018 vierden John en Olivia nog het 40ste jubileum van Grease. Hiervoor werd de musicalfilm voor eens weer in de bioscopen gedraaid. Ook gaven de acteurs aan wat hun favoriete onderdeel van de film was. „Olivia ontmoeten, zonder twijfel”, reageerde John destijds. „Ik zou hetzelfde zeggen, omdat John me overtuigde om het te doen en dat was magisch”, vertelde Olivia.