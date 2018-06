Dit is de nieuwe liefde van Sylvie

Manuel blijkt niet alleen de eigenaar van het luxe restaurant Zela op Ibiza, waar hij samen met Sylvie werd gespot. Hij is tevens mede-eigenaar van een zeer succesvolle investeringsmaatschappij Mabel Capital, dat vastgoed verhandelt in Madrid, op de Balearen, in de Costa del Sol en de Verenigde Staten.

De steenrijke zakenman is bovendien bevriend met sterren als Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal en Enrique Iglesias. Zij zijn tevens investeerders van Tatel, een restaurantketen met vestigingen in onder andere Miami en Ibiza, waar Manuel ook mede-eigenaar van is.

Zowel Sylvie als Manuel hebben de relatie nog niet bevestigd, maar diverse bronnen melden dat de twee toch echt samen zijn.