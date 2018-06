’Oude Baantjer voortzetten is zelfmoord’

„Dan zou Waldemar Torenstra, die de Cock speelt, met een pruik op moeten lopen en ik zou dan moeten proberen om Victor Reinier in zijn rol als Vledder te imiteren. Dat moeten we niet eens willen proberen”, aldus Tygo, die in het nieuwe verhaal de rol van De Cocks partner Tonnie Montijn speelt.

„We focussen ons gelukkig op het begin van de loopbaan van De Cock bij de Amsterdamse recherche, vanaf het moment dat hij vanuit Urk naar de hoofdstad komt. Peter en Thijs Römer zijn zeer betrokken bij het schrijven en bedenken van deze versie dus je voelt op een of andere manier ook de ziel van Piet Römer, de oer-De Cock, terug in deze serie.”

Maandag werd duidelijk dat Baantjer na twaalf jaar afwezigheid terugkeert bij RTL 4. De serie, die wordt voorafgegaan door een speelfilm, speelt zich af in de roerige jaren tachtig, als het personage De Cock net rechercheur is geworden. De opnames starten in september.

Bekijk ook: Waldemar Torenstra is nieuwe jonge Baantjer