Beppie Melissen heeft rol in Luizenmoeder-film

„Daar zou ik inderdaad iets in mee gaan doen”, bevestigde de actrice, die bij het grote publiek vooral bekend is van haar bijrollen in Gooische Vrouwen en Jiskefet. Melissen gaf geen verdere toelichting op haar rol. De actrice had heel lang een eigen toneelgezelschap met Leny Breederveld, die in De Luizenmoeder te zien is als Juf Helma.

Het is overigens niet duidelijk wanneer de Luizenmoeder-film opgenomen kan worden, vanwege de coronacrisis. De opnames staat gepland voor het najaar. Actrice Ilse Warringa neemt de regie voor haar rekening. Vrijwel alle vaste castleden van de serie keren terug.