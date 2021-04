Harvey Weinstein verliest tanden en zicht

De veroordeelde zedendelinquent moest dinsdag voor de rechtbank verschijnen in verband met een nieuwe aanklacht in Los Angeles. Hoewel hij volgens The Mirror opgewekt voor de dag kwam, zijn er volgens zijn advocaat Norman Effman ernstige problemen met zijn gezondheid.

Effman stelt dan ook dat Weinstein niet aan LA kan worden uitgeleverd, omdat hij eerst hoognodig tandheelkundige zorg nodig heeft en een oogoperatie. De gevallen filmproducent zou minstens vier tanden zijn verloren en bijna blind zijn geraakt.

De rechter gaf het juridische team van Weinstein een week de tijd om een motie in te dienen om de uitlevering aan te vechten. Op 30 april zal hij bepalen of Weinstein wel of niet naar LA moet. Dit is tot dusver al twee keer uitgesteld. Hij wordt in Los Angeles aangeklaagd voor maar liefst elf zaken, waaronder verkrachting, aanranding en mishandeling. Mocht hij voor deze delicten veroordeeld worden, kan zijn straf oplopen tot 140 jaar cel.

’Onschuldig’

Eerder deze maand werd bekend dat de veroordeelde zedendelinquent, die zelf zegt onschuldig te zijn, in beroep gaat tegen zijn huidige celstraf, omdat hij ’ geen eerlijk proces heeft gekregen en is veroordeeld door een partijdige jury’. „De problemen van het proces leggen bloot dat meneer Weinstein niet eerlijk is veroordeeld”, zo liet zijn woordvoerder Juda Engelmayer weten in een verklaring.

Ook Mark Werksman, de advocaat van Weinstein in LA, stelt dat zijn cliënt onschuldig is. „Dit zijn ongefundeerde en ongeloofwaardige beschuldigingen die zijn ontstaan tijdens de hysterie van de # MeToo-beweging. We zijn ervan overtuigd dat de heer Weinstein zal worden vrijgesproken omdat er geen geloofwaardig bewijs is tegen hem. Hij is onschuldig.”