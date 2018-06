Leonie ter Braak had continu jetlag bij WNL

„Het is bijna onmogelijk om naast Goedemorgen Nederland een sociaal leven te onderhouden”, aldus Leonie, die begin dit jaar naar SBS vertrok. „Als ik kijk naar hoelang Edwin Evers al zo vroeg opstaat denk ik: ’Wat loop ik nou te zeuren met die vijf jaar?’, maar het voelde voor mij continu alsof ik van hier naar Bali was gevlogen en daar dan nog even ging lunchen.”

Het was haar vriend Floris die uiteindelijk op de rem trapte. „Hij zei op een dag: ’Zeg, ik weet niet hoe lang je dit nog gaat volhouden, maar ik ga er niet meer aan meedoen. Hij zag dat ik ongelukkig was en zelf vond ik het ook wel welletjes.”

Over de overstap naar SBS heeft ze desondanks wel even na moeten denken. „Veel mensen snapten de keuze niet, die dachten dat ik in de journalistiek zou blijven, bij de publieke omroep. Maar vrienden en familie begrijpen juist goed waarom ik deze weg insla. Bij WNL zat ik vast in een format van interviews en nieuws, terwijl ik ook houd van lachen, human interest, menselijk contact en verhalen maken. Die kansen krijg ik nu.”