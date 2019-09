Matthijs van Nieuwkerk bezorgt Sterren op het Doek goede cijfers

Matthijs van Nieuwkerk Ⓒ Hollandse Hoogte

De televisieterugkeer van Sterren op het doek op NPO 2 is dinsdag door 741.000 mensen bekeken. Het Omroep MAX-programma veroverde daarmee net geen plek in de top tien van best bekeken programma's van de dag, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.