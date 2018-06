Everon Jackson Hooi is op zoek naar een strak lijf

De GTST-acteur is nu op zoek naar modellen. „Een strak lijf is mooi, maar inspirerende verhalen zijn veel meer waard”, vindt Everon. „Zo zijn we onder andere in gesprek met een jongen die een been kwijt geraakt is en die het toch tot professioneel atleet geschopt heeft. Doorzettingsvermogen, daar zijn we naar op zoek.”

Everon lanceerde in september 2015 ook al een onderbroekenlijn maar stopte daar vorig jaar mee.