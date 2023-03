Game of Thrones-acteur Ciarán Hinds: ’Hoeveelheid seks in de serie schrikte mij af’

„De hoeveelheid seksualiteit in de serie schrikte mij nogal af”, vertelt Hinds in gesprek met The Independent. „Het leidde nogal af van het politieke verhaal van de serie. Maar het zal een zakelijke keuze geweest zijn, genomen vanuit het perspectief van de makers.”

Hinds was tussen 2013 en 2015 vijf afleveringen te zien in de serie. Als Mance Rayder speelde hij de leider van The Wildlings, een groep mensen die leefde achter de muren van het koninkrijk in de reeks. In 2022 werd Hinds genomineerd voor een Oscar voor beste mannelijke bijrol voor zijn spel in de film Belfast.