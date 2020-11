Dr. Fauci blij met invloed Kim Kardashian

Bij de betreffende Zoom-meeting waren onder meer Gwyneth Paltrow en haar man Brad Falchuk, Katy Perry en Orlando Bloom en Ashton Kutcher en Mila Kunis aanwezig. Omdat het virus in april nog opkomend was in de Verenigde Staten, wilden de deelnemers aan het gesprek vooral weten welke voorzorgsmaatregelen er genomen zouden kunnen worden.

„Ik zat ineens te praten met allemaal bekende artiesten en atleten die mij om advies vroegen. Omdat zij allemaal zo’n enorm bereik hebben via hun socialemediavolgers, vond ik het belangrijk om hun vragen te beantwoorden. En ze stelden me ook echt allemaal hele goede vragen, ik was daarvan onder de indruk. Iedereen had zich enorm goed ingelezen van tevoren, waardoor we meteen ’to the point’ konden komen”, aldus Dr. Fauci.

Volgens Dr. Fauci helpt het ontzettend als bekende mensen hun platform gebruiken om belangrijke boodschappen, zoals het dragen van een mondkapje, door te geven. „Als Kim haar volgers op sociale media oproept om een mondkapje te dragen, dan gaat dat veel sneller dan wanneer ik dat via de overheid moet doen. Daarom was het zo fijn om met al deze mensen te spreken, zodat zij onze boodschap kunnen doorgeven.”