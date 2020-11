’Batman opnieuw geteisterd door coronavirus’

Op de scènes van de rest van de cast, onder wie hoofdrolspeler Robert Pattinson, zou de positieve test geen invloed hebben. Wel moet de stuntman samen met negen andere crewleden, met wie hij een ’coronabubbel’ vormt, in quarantaine. Hierdoor zullen bepaalde scènes later moeten worden opgenomen. „Het is behoorlijk rampzalig”, aldus een bron.

The Batman, die momenteel wordt opgenomen in Liverpool, heeft veel last gehad van het coronavirus. De productie werd in maart stilgelegd en toen in september de camera’s weer gingen draaien, bleek dat Robert Pattinson besmet was waardoor de opnames wederom moesten worden gestopt.

Vanwege alle pech werd de release twee keer opgeschoven. The Batman moet nu in maart 2022 in de bioscopen gaan draaien.