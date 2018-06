Janelle Monáe komt naar Nederland

Monaé werd in 2012 bij het grote publiek bekend dankzij de hit We Are Young, die ze maakte met de groep Fun. Daarnaast bracht ze in 2010 en 2013 albums uit. In april kwam haar laatste werk, Dirty Computer, uit. Daarvoor werkte ze samen met de inmiddels overleden Prince, Pharrell Williams en Grimes.

De kaartverkoop voor de concerten begint vrijdag.