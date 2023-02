Antoon en Flemming winnen Top 40 Awards

In een reactie zegt Antoon super dankbaar te zijn. „Wauw!”, was de eerste reactie van 20-jarige zanger uit Hoorn. „Ik heb helemaal geen speech voorbereid”, vervolgde hij. „Maar ik ben super dankbaar en ik vind het superleuk dat jullie allemaal mijn muziek hebben geluisterd dit jaar.” Tot slot wilde Antoon, bekend van hits als Hyperventilatie en Hotelschool, zijn vader nog bedanken, die hij zo snel niet kon vinden in het publiek. „Geef een applaus voor m’n pa”, riep hij naar het publiek, dat daarna luid applaudisseerde.

Flemming vindt het „prachtig” dat hij met zijn nummer Automatisch vrijdagavond de Top 40 Award voor Grootste Hit in ontvangst mocht nemen. De prijs kreeg hij uit handen van Qmusic-dj’s Marieke Elsinga en Mattie Valk.

„Ik wil heel m’n team bedanken, m’n manager, m’n familie”, zei de artiest die voluit Flemming Viguurs heet op het podium in Rotterdam Ahoy. Daarna richtte hij zich tot het publiek en zijn fans. „Dankjulliewel dat jullie mijn droom hebben laten uitkomen. We zijn hier om te blijven, dus dankjewel.”

Son Mieux kreeg de prijs voor beste nieuwkomer. De Haagse band was met nominaties in drie categorieën een van de grote kanshebbers, maar greep naast de prijs voor Grootste Hit en ook de publieksprijs voor Beste Live Act ging aan de band voorbij. Die laatste prijs ging namelijk naar Suzan & Freek. De internationale prijzen werden verdeeld onder Harry Styles (Grootste Hit), Ed Sheeran (Beste Artiest) en Rosa Linn (Beste Nieuwkomer). Coldplay kreeg de publieksprijs voor beste Live Act Internationaal.

Nieuw dit jaar waren de publieksprijzen voor Beste nationale en internationale DJ Act, die gingen naar Kris Kross Amsterdam en David Guetta.

De Top 40 Awards worden volgend jaar opnieuw in Rotterdam Ahoy uitgereikt.