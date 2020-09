Erica Terpstra speelt rol in bioscoopfilm

Ook acteur Bram van der Vlugt is in de film te zien. Van der Vlugt was decennialang op televisie te zien tijdens de intocht van Sinterklaas. De 86-jarige acteur was eerder dit jaar ook te zien in de Rundfunk-film en staat dit seizoen voor het laatst met twee grote voorstellingen in het theater.

In De Grote Sinterklaasfilm wordt de goedheiligman met zijn pieten door de burgemeester het grote kasteel uitgezet. Daarom moeten zij de voorbereidingen voor het grote feest doen vanaf de camping. Dit zorgt voor veel problemen.

In de bioscoopfilm zitten geen traditionele gitzwarte pieten meer, valt uit de trailer op te maken. Er zijn alleen maar roetveegpieten te zien. De Grote Sinterklaasfilm van regisseur Lucio Messercola is vanaf 7 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.