Dít is de reden van Depp’s uitgemergelde lichaam

Met zijn band The Hollywood Vampires tourt hij door Rusland en Duitsland. Veel fans wilden even met de wereldberoemde acteur op de foto en deelden hun fankiekjes op social media. Daar riep het uitgemergelde uiterlijk van Depp de afgelopen dagen veel vragen op: gaat het wel goed met hem?

Maar zijn trouwe volgers zijn geenszins verbaasd om zijn spectaculaire gewichtsverlies: hij heeft immers recent een rol gehad als terminale kankerpatiënt in de nog te verschijnen film Richard Says Goodbye. Hierin speelt de 54-jarige acteur een professor die besluit om de diagnose die hij heeft gekregen, roekeloos te negeren. De film wordt momenteel afgemonteerd, vlak na een shoot in Vancouver.

Een ultradunne Johnny Depp in Hamburg Ⓒ Hollandse Hoogte

En deze rol blijkt een sluitende verklaring te bieden voor het ultradunne figuur van Depp. „Dus hij is niet ziek”, constateren de fans op sociale media.

Gewicht verloren

En dan staat er nog een rol op stapel waarvoor de Depp-bewonderaars het logisch zouden vinden dat de acteur weinig fysiek voorkomen heeft: de remake van H.G. Wells zijn The Invisible Man. Hierin probeert een wetenschapper zichzelf onzichtbaar te maken. Hij verstopt zijn gezicht in verband en draagt een nepneus, terwijl zijn lichaam pas zichtbaar wordt nadat hij wreed wordt vermoord. „Ik durf te wedden dat Johnny gewicht heeft verloren voor The Invisible Man. Hij zal niet ziek zijn.”

Een bron bevestigt uiteindelijk aan Daily Mail dat Depp geen gezondheidsproblemen heeft. Zelf heeft de acteur niet eenmaal gereageerd op alle bezorgdheid rondom zijn persoon, zijn hoofd zat waarschijnlijk bij andere zaken. Anderzijds; waarom zou hij ook... niet alleen mogen we van de topacteur verwachten dat zijn rol op het witte doek bij het verschijnen van de film overtuigend is als altijd, ook in de echte wereld heeft hij zijn karakter van doodzieke patiënt zoals blijkt volkomen geloofwaardig neergezet.