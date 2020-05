Floor Jansen zingt titelsong van War Child-documentaire

Het nummer is door componist/tekstschrijver Han Kooreneef speciaal geschreven voor de driedelige documentaire die vanaf zondag op SBS6 wordt uitgezonden. Floor is blij dat ze zich op deze manier kan inzetten voor War Child. „Zeker sinds ik zelf moeder ben, raken verhalen over kinderen in dergelijke gebieden me des te harder. Moedeloos word ik als ik voel dat ik niets aan de gruwelijkheden kan doen. Maar dat kan ik nu”, laat de Nightwish-zangeres weten in een verklaring.

In de documentaire vertellen onder meer Adriaan van Dis, Philip Freriks en Jeroen Krabbé hun verhaal over de pijn van de Tweede Wereldoorlog. Ze proberen zo het taboe dat rust op het delen van traumatische ervaringen te doorbreken. War Child probeert dat ook te doen met de campagne ’Doorbreek het zwijgen’, om kinderen zo te helpen met hun emoties zodat ze weer zelfvertrouwen krijgen en contact durven te maken met anderen.

De eerste aflevering van Kinderen in oorlog: 75 jaar later is zondagavond om 21.30 uur te zien bij SBS6.