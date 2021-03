Dominic West gaat prins Charles spelen in The Crown

Al langer werd gefluisterd dat Dominic, bekend van onder meer de series The Affair en The Wire, de rol van de Britse troonopvolger zou gaan spelen in de populaire serie. Netflix heeft het nieuws nog niet bevestigd, maar Josh nu dus wel. „Het spelen van het personage heeft me veel plezier gebracht. Maar het is mooi om weg te lopen en het stokje over te dragen aan Dominic West”, aldus de acteur.

Hoewel de streamingdienst de rol van Charles in de laatste twee seizoenen nog niet heeft aangekondigd, zijn andere belangrijke rollen wel al bekendgemaakt. Zo nemen Imelda Staunton, Lesley Manville en Jonathan Pryce de rollen over van respectievelijk Olivia Coleman als koningin Elizabeth, Helena Bonham Carter als prinses Margaret en Tobias Menzies als prins Philip.

Ook de rol van prinses Diana is al bekend: Elizabeth Debicki volgt Emma Corrin op in die rol.

Het is nog niet bekend wanneer het een-na-laatste vijfde seizoen te zien zal zijn. Eerder meldde Deadline dat de opnames in juni moeten beginnen.