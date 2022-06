Zweedse kroonprinses Victoria bezoekt Nederland

Op haar eerste dag bezoekt Victoria Amsterdam. Tijdens een rondvaart krijgt ze details te horen over de Amsterdamse Duurzaamheidsagenda, energietransitie van Amsterdam en Nederland en wat Zweden hiervan kan leren. Ook ontmoet ze prins Constantijn, die haar vanuit de organistie TechLeap.nl vertelt over jonge tech-ondernemers. ’s Avonds wordt in het Okura Hotel in Amsterdam een galadiner georganiseerd.

Op de tweede dag van haar bezoek gaat de kroonprinses naar Rotterdam, Delft en Den Haag. De dag begint ze met een ontbijt bij de Zweedse ambassadeur. Daar wordt gepraat over vrouwelijke tech-ondernemers. Later op de dag brengt ze een bezoek aan onder meer Rotterdam Ahoy, maakt ze een rondvaart door de haven van Rotterdam en praat ze met burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Victoria zou eigenlijk al in november naar Nederland komen. De dochter van koning Carl Gustaf moest haar reis toen annuleren vanwege de coronamaatregelen.