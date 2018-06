Rihanna dumpt miljardair

„Ze waren een tijdje samen en het was een goede relatie, maar nu is het voorbij”, vertelt een bron aan MediaTakeOut.com. „Natuurlijk heeft Rihanna zijn hart gebroken, dat is wat ze altijd doet.” Een aanleiding voor de breuk was er niet. „Ze was Hassan gewoon beu, dat heeft ze heeft ze wel vaker.”

De familie van Hassan is erg blij met de breuk, zij lieten eerder al weten dat ze liever zien dat de twee uit elkaar gaan. „Als Hassan wil trouwen, dan moet hij dat met een keurig meisje doen. En dat is Rihanna niet”, liet een bron destijds weten.