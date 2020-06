Gravin Eloise wil in Amsterdam studeren

Eloise, die eerder deze maand haar achttiende verjaardag vierde en vorige maand haar middelbareschooldiploma behaalde, behandelde allereerst vragen over haar wens te gaan studeren aan de hotelopleiding. „Hopelijk word ik toegelaten want dit is echt een studie die ik heel graag wil doen!”, antwoordde ze op Insta Stories op de vraag of ze veel zin heeft in haar nieuwe opleiding.

„Ik wilde altijd al een studie waar je erg internationaal bezig bent en ook waar je veel nieuwe mensen ontmoet”, gaf ze vervolgens als motivatie voor die keuze. Of ze is aangenomen weet ze pas over ongeveer twee weken. Ze wil het liefst naar Amsterdam. Eloise vertelde verder dat „met vrienden afspreken, hockeyen en kleren verkopen” haar favoriete hobby’s zijn. Dat verkopen van (eigen) tweedehandskleding doet de gravin via internet.

De suggestie om op Instagram ’live’ te gaan, wees ze af. „Ik denk dat niemand gaat kijken.” Een eigen YouTube-kanaal zag Eloise ook niet zitten. „Ben ik echt te bang voor ofzo.” Net als enkele weken geleden kreeg ze weer een vraag over een vriendje. Die heeft ze wel gehad, zo verklapte ze. Maar nu niet.