Nick & Simon beginnen aan allerlaatste concertserie

Nick Schilder (39) en Simon Keizer (38) maakten in augustus bekend dat ze uit elkaar gaan. Beiden willen zich richten op „al langer gekoesterde solo-aspiraties”, zo stelden ze destijds.

Kort na die aankondiging deden de twee hun verhaal in talkshow Jinek, een van de weinige interviews die de zangers nog gaven. Daarin vertelde Keizer dat het initiatief voor het einde van hem kwam. Hij twijfelde al sinds eind 2020 over de toekomst van Nick & Simon. Het plezier was bij hem verdwenen, tot teleurstelling van Schilder. Hij had nog wel verder gewild. Beiden benadrukten dat ze geen ruzie hebben.

Schilder en Keizer blijven wel samen televisie maken. Zo verschijnt binnenkort hun nieuwe AvroTros-documentaire over The Beatles. Daarin is ook Kees Tol te zien. Het trio maakten eerder al soortgelijke programma’s over ABBA en Simon & Garfunkel.