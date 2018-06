’Donny Roelvink is dé vreemdganger uit Temptation Island’

Roddelkoningin Michella Kox is samen met al haar volgers en Temptation-fans op onderzoek gegaan, waarna er slechts één conclusie kon worden getrokken: Donny Roelvink is degene die besluit toe te geven aan de lust. Op de beelden waarin het stel in bed ’ligt’, is hetzelfde petje te zien als Roelvink op een ander moment draagt. Ook zou hij inmiddels al verschillende keren zijn gespot met verleidster Damique.

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik