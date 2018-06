Waarom verlaat Anna Wintour zo vroeg de show?

Toch kreeg de show hoge scores in de Vogue, waarvan Wintour hoofdredacteur is, met kwalificaties als ’hypergestyled en toch erg street’. Het bleek dat Anna Wintour alsnog de hele show wel had gezien, maar dan vanaf een andere plek. De show vond namelijk plaats op het dak van een gebouw in de haven en daar waaide het nogal hard. „Het was een beetje fris voor Anna”, verklaart een organisator.

Wie het wel uithielden op de eerste rij waren onder meer Rosie Huntington-Whiteley en rappers Pusha-T enA$AP Ferg. Modellen Bella Hadid en Cindy Crawfords dochter Kaia Gerber liepen mee in de show.