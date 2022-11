Camilla vs Catherine: wie wordt koningin van kroningsbal?

Royals

Spaanse koning Felipe ondanks kritiek op tribune bij WK voetbal

In tegenstelling tot andere Europese koningshuizen is de Spaanse koning Felipe wel naar het WK voetbal in Qatar gereisd. De Spaanse vorst stond op de tribune voor de wedstrijd van het Spaanse elftal tegen Costa Rica, pal naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino.