Gerard Joling aan de slag met vooroordelen over buitenlanders

„Het gaat een beetje over de vooroordelen die wij als Nederlanders, en ikzelf ook, hebben over buitenlanders. Dat is nogal confronterend moet ik zeggen”, vertelt Gerard voor de camera van het ANP. Volgens ’Geer’ was dat af en toe wel een eyeopener.

„Omdat we met zijn allen, en ik ook, heel andere gedachten hebben over, laat ik maar zeggen, een ras of soort. En als je daar heengaat en mensen spreekt die daar geboren zijn of opgegroeid zijn, dan zie je soms toch andere dingen”, aldus Gerard. „Soms ook niet, maar soms ook wel. Ik denk dat het heel interessant is.”

Wie denkt dat Gerard nu opeens een heel serieus programma gaat maken, komt bedrogen uit. Er valt volgens hem straks ook genoeg te lachen. „Serieus mag het soms ook zijn maar je moet wel tussen al die serieusheid in ook een beetje lachen. Nee, dat zit er zeker in.”

Naast zijn nieuwe serie, die pas voor het voorjaar bedoeld is, krijgt Gerard tot die tijd ook een aantal andere klussen bij RTL. Zo neemt hij de presentatie van All Together Now over van Jamai Loman en is hij binnenkort te zien als jurylid in The Masked Singer. Hij is daarin te zien naast Carlo Boszhard, Buddy Vedder en Loretta Schrijver.