Ex-manager Britney Spears krijgt permanent omgangsverbod

Lufti dient zich in elk geval de komende 5 jaar koest te houden en moet tenminste op 200 meter afstand van Britney, haar kinderen en verdere familie blijven.

Tijdens de rechtszaak verklaarde Jamie Spears, de vader van Britney, dat Lufti sms-jes heeft verstuurd naar Jamie Watson, de echtgenoot van Britney’s moeder Lynne. Lufti zei hen dat hij het conservatorschap dat vader Spears al jaren beheert, kon overdragen aan Lynne en haar man. Watson was echter netjes genoeg om papa Spears hierover in te lichten, die meteen zijn advocaten inschakelde om Lufti een halt toe te roepen.

Volgens vader Spears is Lufti ’niets anders dan een roofdier’. Zijn acties hebben Britney volgens hem veel stress bezorgd. Sam was Britney’s manager in de vroege jaren 2000. De familie houdt hem ook verantwoordelijk voor haar mentale en fysieke inzinking in 2008.